【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

本日7月27日10時より千葉・幕張メッセで開催される世界最大級の造形・フィギュアイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」が開催される。

本イベントではフィギュアメーカーによるフィギュアの展示や物販などが実施され、さらに会場内ではイベントステージなども実施される。

また、ディーラー参加による出展もあり、様々な作品の展示も実施される。

