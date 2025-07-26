¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëD¡¦¥ë¥¤¥¹¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØCorriere dello Sport¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òË¾¤à27ºÐ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ë¥¤¥¹¤Ïº£²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó½éÆü¤Ë¥È¥ê¥Î¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬µ¬Î§°ãÈ¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºò²Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤éÌó4500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï19»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉÔËþ¤¬Êç¤ê¡¢ÂàÃÄ¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØThe Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÁª¼ê¤ÎÇäµÑ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Â¦¤Ï900Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥óÎÁ¤ÈÍâÇ¯¤Î2600Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¾ò·ï¤Ë¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£

¤Ê¤ª¡¢¥ë¥¤¥¹¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤â¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥ó¥Á»á¤¬Æ±Áª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¥â¥ó¥Á»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥ë¥¤¥¹¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥×¥ì¥¤¥á¥¤¥«¡¼¡£Èà¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤âÎÉ¤¤Êä¶¯¤Ï¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÈà¤òºÆ¤Ó·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¥ë¥¤¥¹¤Ï2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¸ø¼°Àï204»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ18¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¡£

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Æ°¤­¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¤¬Áª¤Ö¼¡¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£