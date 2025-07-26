Âç¶¶ÏÂÌé¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥®¥ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¡Ä½ÂÃ«Æäºé¹Í°Æ¤Î¤â¤Î¤¬¡ª¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
ËÜÆü7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¼ç±é¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Âè1ÃÆ¡Ø¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡×ÀøÆþÊó¹ð¡ª¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡×ÀøÆþÊó¹ð¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¿û¸¶Í¥²æÌò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤ÈéÂÌ¶ÅÄ²ÖÌò¤Î½ÂÃ«Æäºé¤Î¡È¥Ê¥Ë¥ï¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¹¥Ñ¥¤¥«¥á¥é¡É¤¬Âª¤¨¤¿¡¢¡Ö¸«¡Á¤Ã¤±¾ðÊó¡×¤È¸À¤¦Ì¾¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¤´¤È¤¯Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ñ¥¤´éÉé¤±¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¡¢Âç¶¶¤¬¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ØÀ¾ÊÛ´ó¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÂç¶¶¤Î»Ñ¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸½¾ì¤Î°ìËë¤¬¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡È¥¹¥Ñ¥¤¥«¥á¥é¡É¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂç¶¶¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤ê¡£Âç¶¶¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤Ãç´Ö¡¦²¬»³¿¿Ç·²ð¤ò±é¤¸¤ë¿¥»³¾°Âç¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£
Âè1ÏÃ¤ÇÍ¥²æ¤È¿¿Ç·²ð¤¬½ËÇÕ¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¡Ê¡©¡Ë¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£´ñÌ¯¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Èà¤é¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔÂè4ÏÃ¤Ç¤ÏÍ¥²æ¤¬²Ö¤ËÂÐ¤·¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¥®¥ã¥°¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¶¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½÷²¦¡É½ÂÃ«¹Í°Æ¤Î¥®¥ã¥°¤âËÜÈÖ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Ç³«È¯¤·¤¿¡È¶¦Æ±¥®¥ã¥°¡É¤âËÜË®½é¸ø³«¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆVTR¤ò¸«¤¿Âç¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÇË´é¤¹¤ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¸«¡Á¤Ã¤±¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«¤«¤é¡ÖÂç¶¶¤µ¤ó¤¬¼«¼çÎý¤ÈÉü½¬¤ÈÈ¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢Âç¶¶¤«¤é¡Ö½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤â·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡¡È¤«¤ó¤µ¤¤ÃË»Ò¡É¤¬Âç½¸·ë¡ª
²Æ¤Î¹±ÎãÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ²Æº×¤ê SUMMER STATION¡×¤«¤é¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º SUMMER FES¡×¡£
EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ ROPPONGI SUNNY BEATS¡×¤Î8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤ ¡¼ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¼¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸åÆü¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢ÄÍÃÏÉð²í¤È¤¤¤¦¡È¤«¤ó¤µ¤¤ÃË»Ò¡É¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤«¤ó¤µ¤¤ÃË»Ò¡É¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ´ØÀ¾½Ð¿È¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Í¥²æ¤¬ÀøÆþ¤¹¤ëéÂÌ¶ÅÄ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀìÌ³¡¦ºù¾®Ï©¾ÏÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¹â¶¶¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂç¶¶¤é¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍí¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©