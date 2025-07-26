¿·´´Àþ¤Çà»æÂÐ±þá¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¸»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¿·´´Àþ¾èÌ³°÷¤«¤é¥á¥â¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¿·´´Àþ¤Î¾èÌ³°÷¤Ë¼õ¤±¤¿à¥µ¡¼¥Ó¥¹á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·´´Àþ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤ó¤À¤é¾èÌ³°÷¤µ¤ó¤è¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢1Ëç¤Î¥á¥âÍÑ»æ¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÄï¤È¥À¥¤¥Ê´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤³¤½±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤â¡Ö¤ª¼ê»æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡¡Äï¤µ¤ó¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¤È»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÎé¤Îà¤ª¼ê»æá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï1997Ç¯¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï5»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç100ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¸»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼Ì½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¾»æÂÐ±þ¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£