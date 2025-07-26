¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É °ÜÀÒ¸å½é¤Î·è¾¡ÂÇ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£·²ó¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤Î·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Þ¥óË¤¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£µð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£µ·î£±£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Î£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±¡½£±¤Î£·²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢¹Åç¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦Ãæºê¤ÎÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¡¢£±£´£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¤¢¤È¤Ò¤È¿¤Ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¥¥ã¥éÁ´³«¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ¯¤âÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±°Ì¤ò¤ß¤ó¤ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ£±°Ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¥ê¥Ã¥Á¡¼Àáá¤â¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£