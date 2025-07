BTS・JINの初ソロファンコンサートに大熱狂！「ARMYが僕のすべてです」7月13日京セラドーム大阪公演レポ

BTSのJINがソロとして初めてのファンコンサートツアー「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」を開催。日本では7月5・6日に幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-6にて、12・13日には京セラドーム大阪にて公演を行い、全4公演ともにすべてソールドアウト。計13万人を動員した。京セラドーム大阪で開催された13日の公演の模様をレポートします。

今回のファンコンはBTSの公式YouTubeチャンネルのオリジナルコンテンツである「Run Jin」のスピンオフとして企画されたもの。そのため、通常のコンサートとは異なるさまざまな趣向が凝らされて、ARMY(BTSのファンネーム)を喜ばせたいというJINの想いが随所に感じられた。

BGMに乗ってステージに登場したJINが一言、「トジョン(挑戦)」と発して「Running Wild」がスタート。色とりどりの紙吹雪が舞う中「大阪、Are you ready?」というシャウトにはじまり、JINの甘やかな声が疾走感あふれるメロディに乗ってドームいっぱいに広がった。続く「I’ll Be There」ではどこか懐かしさを感じるレトロなロックチューンに合わせて、力強いボーカルを響かせる。イベント序盤から盛り上がる2曲で会場をあっためると、「With the Clouds」「Falling」ではマイクスタンドを使ってJINの歌い手としての実力を遺憾なく見せつけた。

会場から本名であるキム・ソクジンの大きなコールが湧き上がると、カメラ目線で惜しみなく投げキッス。「大阪、お久しぶりです。会えてうれしいです!」と流暢な日本語で挨拶し、「Run Jin」が終わってしまってさみしがっているARMYのために今回のコンサートという新たな挑戦を準備したと語った。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

「伝われARMY」コーナーでは、ARMYがジェスチャーで表現するお題の言葉をJINが当てるというもので、ボールを打ち付ける動きをする会場のARMYたちを見て、「バドミントン? テニスかな?」としばし悩むJIN。最終的にテニスと回答して、「ARMYのコレ(と言いながらスマッシュを決めるポーズ)がすごいですね」と自分を正解に導いてくれたARMYを褒め称えた。2問目は両手を互い違いに上下に動かすポーズに「猫? スパイダーマン?」と困惑しながらも、「クライミング」と答えてまたもや正解。2問とも正解を叩き出した。

続いては次のステージの衣装を選ぶことになり、その候補を見て「昨日、僕これ着たんだよなあ」とブツブツ言いながらも「みんなコレが見たいんでしょう?」とお着替え。グレーの制服っぽい衣装に着替えると、「34歳(韓国年齢。日本の年齢では32歳)の制服ですね」と苦笑。「この格好でみなさんにお聴かせしたい曲があります」と、韓国のトロットとアップテンポなロックをミックスさせた「Super Tuna」で広い京セラドームを駆け回りながら歌い、会場を大いに盛り上げた。

「Anpanman」を会場のARMYたちが歌っている間にJINは再びお着替え。オールブラックの衣装でピアノの間に座ると、「I will come to you」「Abyss」を自らピアノ伴奏しながら歌うという新しい挑戦でARMYを喜ばせた。

「歌ってARMY」のコーナーは会場のARMYが歌う曲名をJINが当てるというもの。昭和・平成世代にとってはおなじみの金だらいがステージに登場すると、それを見てJINは「怖いねえ」とポツリ。不正解だった場合はこの金だらいが頭上に落とされるということで、「(落ちたら)痛いです」とJINも覚悟を決めてゲームに臨んだ。しかし1問目でまさかの不正解となり、非情にも金だらいはJINの頭へ落とされた。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

引き続きライブパートに戻ると、「歌ってARMY」の最後の問題であった「Loser (feat. YENA)」、「Rope It」とロックナンバーを立て続けに熱唱。さらには「Dynamite」から「Butter」「Mikrokosmos」「Spring Day」とBTSのヒットソングメドレーをたった1人で、休むまもなく歌い切った。「メンバーたちなしでこの曲をうまくできるか心配でしたが、ARMYたちが一緒に歌ってくれたから完成したと思います」と感謝を伝えると、客席からは拍手が湧き上がった。

コンサートもいよいよ終盤へ。ARMYたちの残念がる声に笑顔を見せ、「最後の挑戦も成功させるために次の曲も一緒に歌ってください」という言葉ではじまったのはJINが入隊前、ARMYに残していった「The Astronaut」。JINとARMYたちにとって思い出深いこの曲を、最後には花道に倒れ込みながら歌い上げた。そして「ARMYのみなさんと一緒に歌いたくて、大事に取っておいた曲です」と言って「Nothing Without Your Love」がはじまるとステージの端まで駆けていき、ARMYと一番近い場所で熱気を感じながら一緒に歌おうとするJIN。会場にカラフルな巨大ボールが浮かび、さながら音楽フェスのような盛り上がりを見せ、本編は終了。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

アンコールでは、自分に会いに来てくれたARMYへの感謝の言葉が伝えられた。「僕はいまだに、こんなに愛をもらっていい人なのかなと思うことがあるんです。なぜなら僕は、自分で考えても至らないところがある人間だと思うからです。それなのにたくさんの方から愛していただけるということをこうして目の前で直接感じることができると、みなさんのために僕は何ができるだろうっていつも考えています。僕がみなさんのためにいろいろ考えて、体も使って、楽しさと幸せをお届けしようとがんばってはいますが、それでもまだ十分とは言えないと思います。僕にこんなにも幸せな感情をくださったみなさんに、僕を好きでいてくれてありがとうという気持ちを込めて最善を尽くして努力して、みなさんがこれからも幸せでいられるように僕もがんばりますね」と真摯に韓国語で語った後、日本語で「ARMYさんが僕のすべてです。ありがとうございます」と笑顔を見せた。

「この曲は僕のソロ曲だけど、僕の声ではじまったことがないです。この曲だけはARMYのみなさんにはじめてもらいたいです」と語ってステージを降りると、2人のファンに実際にマイクを向けて歌ってもらって「Moon」がスタート。JINはそのまま通路を歩き、客席に手を向けながらARMYとのふれあいを楽しんだ。そしてダブルアンコール「To Me, Today」まで、音楽とゲームで、心と体と歌声のすべてを使ってARMYとの逢瀬を楽しんだ。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

6月28・29日に韓国・ソウルでスタートした「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」はこの後、アメリカのアナハイム、ダラス、タンパ、ニューアークに続いてイギリス・ロンドン、オランダ・アムステルダムまで、9都市をめぐる予定だ。