¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï£·Ï¢¾¡¤âÉâ¤«¤ì¤º
¡¡¥Ñ£²°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±£±¡½£³¤ÎÂç¾¡¤Ç£·Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡Ö£±£¸¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¼ó°Ì¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¸åÈ¾Àï½éÀï¤òÀ©¤·¤ÆÁ°È¾Àï½ªÈ×¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¡£½éÀï¤ÇÅ¾¤Ù¤ÐÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£µ¡¦£µ¡×¤Ë¹¤²¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÅÄÅè¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç´°Éõ¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´¤Îº¸ÏÓ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÇÀþ¤âÃæÈ×¤Þ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£¶²ó¡£È¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¡¦º´Æ£Ä¾¤À¤Ã¤¿¡£½éµå¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È»¨Ç°¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¹ë²÷¤Ê£³¹æ¥½¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤Î°ÂÂÇ¤È»³Àî¤Î»Íµå¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢£¶ÈÖ¡¦ÌøÄ®¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÂÇ¡£Áê¼ê±¦Íã¼ê¡¦¿ùËÜ¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ°ìÎÝÁö¼Ô¡¦»³Àî¤âÀ¸´Ô¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌîÂ¼¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¹¤²¡¢¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤Ï¡¢£³²ó¤Ë£´°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ£²ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡££´²ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤º¡¢·ë¶É£·²ó£²¼ºÅÀ¡££·»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£·²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕ£²°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ï£¸²ó¤«¤é¼«Ëý¤Îµß±ç¿Ø¤òÅêÆþ¡£¾¾ËÜÍµ¤¬¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤Æ£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËËÒ¸¶Âç¡¢¼þÅì¡¢ÀîÀ¥¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁ°È¾ÀïÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À»³Àî¤Î£±£µ¹æ£³¥é¥ó¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡£Âë¤ÎÄìÎÏ¤È»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµåÃÄ¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂëº×¡¡£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡¡£Â£Ï£Ï£Ó£Ô¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¡£Ç®¶¸ÅªÂëÅÞ¤ËÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤ë£·Ï¢¾¡¤Ë¤â¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ£²¶¯¡×¾õÂÖ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£