八戸が6連勝で首位浮上！　注目の“ダービー”は栃木SCが勝利、栃木Cは自動昇格圏から転落／J3第22節

2025明治安田J3リーグの第22節の全10試合が、26日に各地で開催された。今節最注目カードとなった“栃木ダービー”。J3初年度ながら首位と快進撃を続ける栃木シティと、1年でのJ2復帰を目指すもここまで低迷する栃木SCの一戦は、32分にオウンゴールによって後者が先制点をゲット。その後は、白熱した展開が続いたが、ほんの少しばかり栃木SCの意地が上回って1−0で勝利。敗れた栃木シティは、首位から3位にまで後退となった。

2位ヴァンラーレ八戸は、本拠地『プライフーズスタジアム』で8位ガイナーレ鳥取と対戦。試合開始早々の3分に先制点を許したものの、MF佐藤碧が同点ゴールを決める。さらにFW澤上竜二が62分と73分にゴールネットを揺らし、終盤に1点を返されたが、3−2で逃げ切りに成功。6連勝かつ栃木シティが敗れたため、首位に躍り出た。大阪の“第3極”として台頭する3位FC大阪も、本拠地『東大阪市花園ラグビー場』で18位カマタマーレ讃岐と激突。1点ビハインドのまま終盤を迎えた同クラブだったが、81分にDF秋山拓也、85分にFW望月想空が決めて試合をひっくり返すことに成功。わずか4分で逆転したFC大阪が2−1で勝利し、2位に浮上した。その他、鹿児島ユナイテッドFCがザスパ群馬を破り、4位キープ。また、6位奈良クラブもツエーゲン金沢に勝利した一方で、5位テゲバジャーロ宮崎はSC相模原に敗れている。▼7月26日(土)アスルクラロ沼津 1−3 ギラヴァンツ北九州FC大阪 2−1 カマタマーレ讃岐FC琉球 2−0 AC長野パルセイロ高知ユナイテッドSC 1−0 福島ユナイテッドFC松本山雅FC 1−0 FC岐阜奈良クラブ 2−1 ツエーゲン金沢SC相模原 1−0 テゲバジャーロ宮崎栃木シティ 0−1 栃木SCヴァンラーレ八戸 3−2 ガイナーレ鳥取ザスパ群馬 2−3 鹿児島ユナイテッドFC1位 八戸(46/+16)2位 FC大阪(44/+19)3位 栃木C(44/+13)4位 鹿児島(38/+12)5位 宮崎(35/+5)6位 奈良(34/+4)7位 北九州(33/+2)8位 高知(31/−3)9位 松本(29/−2)10位 鳥取(28/−3)11位 相模原(27/−4)12位 福島(27/−12)13位 琉球(26/−3)14位 金沢(26/−4)15位 栃木SC(26/−4)16位 群馬(24/−4)17位 長野(24/−8)18位 讃岐(20/−7)19位 岐阜(19/−12)20位 沼津(18/−5)▼8月16日(土)18:00 福島 vs 栃木C18:00 北九州 vs 奈良18:00 讃岐 vs 岐阜18:00 長野 vs 八戸19:00 鳥取 vs 高知19:00 鹿児島 vs 相模原19:00 松本山雅 vs 琉球19:00 群馬 vs FC大阪19:00 栃木SC vs 沼津19:00 金沢 vs 宮崎