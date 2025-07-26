[Alexandros]、＜15th Anniversary VIP PARTY ‘25＞開催決定。歴代ドラマーもゲストで集結？
[Alexandros]がデビュー15周年を記念し、12月13日と14日にTOYOTA ARENA TOKYOで＜15th Anniversary VIP PARTY ‘25＞を開催することを発表した。
＜VIP PARTY＞は[Alexandros]がアルバムリリース直後など、バンドの節目のタイミングで行ってきたファン感謝祭的なスペシャルライブ。2012年に＜Premium V.I.P. Party＞として東京・渋谷CLUB QUATTROと大阪・Music Club JANUSにてスタートし、今回7年4ヶ月ぶりの開催となる。
オフィシャルSNSで公開された告知映像では、歴代のドラマーがゲストで集結するかもしれない気配が漂っており本番への期待が高まるところだ。
チケットは本日7月26日より[Alexandros] CREW 会員限定の先行受付がスタート。
■＜[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY ‘25＞
会場：TOYOTA ARENA TOKYO
2025年12月13日（土）OPEN 17:00 / START 18:00
2025年12月14日（日）OPEN 17:00 / START 18:00
［チケット］
アリーナ指定10,800円(税込・全席指定)
スタンドA指定 8,800円(税込・全席指定)
スタンドB指定 6,800円(税込・全席指定)
VIP SUITE 33,000円(税込・全席指定)
※未就学児童のご入場はできません／小学生以上はチケットが必要になります
※U-18 チケットキャッシュバック 公演当日、18 歳以下でチケットをご購入されている方に現金 2,000 円をキャッシュバック
■[Alexandros]CREW会員先行
〜8月3日(日)23:59
※同行者もCREW会員であることが必要
■[Alexandros] CREW会員二次受付・MOBILE(プレミアムコース)先行
8月8日(金)18:00 〜 8月17日(日)23:59
※同行者は非会員（一般の方）でも申込可能
関連リンク
◆[Alexandros] オフィシャルサイト
◆[Alexandros] オフィシャルSNS