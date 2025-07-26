ÅÄÃæÎïÆà¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤òÀä»¿¡Ö¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡ÚÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/26¡Û½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà¡¢¾®Âì¾ÍÊ¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬26Æü¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¾åÌø¾»É§ ¤¢¤µ¤Ü¤é¤±¡Ù±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¡×¡Ê8·î15Æü¸ø³«¡ËÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæÎïÆà¡¢ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨1ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Þ¤º¡¢MC¡¦¾åÌø¾»É§¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤·¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö¡ØÎþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´± »³ËÜ¸Þ½½Ï»¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÎò»Ë²È¤ÎÈ¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£ÅÙ¡ØÀãÉ÷¡Ù¤È¤¤¤¦´Ï¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²èÀ½ºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¼Â¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈ¾Æ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÌµÃÎ¤òÃÑ¤¸¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡£Îò»Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤ÇµÓ¿§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ù¤È¡¢¤Ä¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÓËÜ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¾®Âì¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï³¤·³¤Ç¤âÎ¦·³¤Ç¤â¸µÊ¼»Î¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¸½Ìò¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿Êý¤Ï5Ì¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÀãÉ÷¡Ù¤Ï¹¬¤¤ÄÀ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Î¼ç·×Ä¹¤ÎÊý¤¬¾è°÷¤Î¼êµ¤ò¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£µÓËÜ²È¤È¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¼Ì¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤ÈÅö»þ¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÅÄÃæ¤â²Ã¤¨3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÄÃæ¤¬½é¤á¤Æ¾®Âì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ï¤ÄÎø¡Ù¡£ÅöÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¾®Âì¤ÎÅÐÃÅ¤¬¡Ë°Õ³°¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¡ÖÅö»þ¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë°áÁõ¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¿·À¸³è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÅÄÃæ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢250¿Í¤ÎÌ¿¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ûß·´ÏÄ¹¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Á´¤¦¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Âì¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤êºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´Ä¶¡¢»þÂå¡¢ÃÏ°Ì¤Ê¤É¤Ç½êºî¤¬ÊÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½êºî¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð»Î¤ÎºÊ¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÐÊ¤Þ¤¤¤ò¤´»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç»ûß·´ÏÄ¹¤¬¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ì¤ÏµÓ¿§¤Ç¤¹¡£»ûß·¤µ¤ó¤Ï¡Èº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡É¤È¿´¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀßÄê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÝÌîÆâË¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë¾®Âì¤«¤é»²¹ÍÍÑ¤Ë¡Ö³¤·³¤Î²ÈÂ² »³ËÜ¸Þ½½Ï»¸µ¿ã¤ÈÉã»°ÏÂµÁÍ¦¤È»ä¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë³¤·³¤ÎÊý¤Î²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌ¼¤µ¤ó¤¬Æüµ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤Ç¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ¼é¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¿´¤Ë¤¤¤Æ¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¿Í´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò±ÇÁü¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¾ì¤ÇÀï¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¸«¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÏÃÂê¤Ï¼ã¤¿åÍë°÷¤Î°æ¾å¤ò±é¤¸¤¿±üÊ¿Âç·ó¤Ë°Ü¤ê¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Õ¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë±üÊ¿¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÂç·ó¤¯¤ó¤Ïµ¤¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª¼Çµï¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤â¤¦´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¼¤ß¤¬¤«¤Ã¤ÆÈà¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤È±üÊ¿¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Uru¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÏUru¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ò°ìÈÖÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø³¤·³¤Î²ÈÂ² »³ËÜ¸Þ½½Ï»¸µ¿ã¤ÈÉã»°ÏÂµÁÍ¦¤È»ä¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¤±¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÒòÓð¤µ¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¾®Âì¤¬¼çÂê²Î¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Âì¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤º¤ËËº¤ì¤µ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤ËÌ¤Íè¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¡¢ËüÇî¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢·àÃæ¤Ç1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¡È¹ñ±×¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¹ñ±×¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¡£¤³¤ì¤¬Â¿Ê¬¡È¹ñ±×¡É¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÀï¤µ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àï¤µ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë»ä¤¿¤Á¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉáÄÌ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£»ä¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¾ï¤ÏÀè¿Í¤Î³§ÍÍ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÆü¡¹ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£8·î15Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤È±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±°§»¢¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê³¤¤¬Àï¾ì¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÀï¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï¡¢Î½´Ï¤¬ÂçÇË±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àä¤¨¤ºÉÔ»à¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ã·¿¶îÃà´Ï38ÀÉ¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÌµ½ý¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤¿¤À°ì´Ï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±²Ãæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæÎïÆà¡¢ÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨1ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÅÄÃæÎïÆà¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Ë´î¤Ó
¤Þ¤º¡¢MC¡¦¾åÌø¾»É§¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤·¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö¡ØÎþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´± »³ËÜ¸Þ½½Ï»¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÇÎò»Ë²È¤ÎÈ¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£ÅÙ¡ØÀãÉ÷¡Ù¤È¤¤¤¦´Ï¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²èÀ½ºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¼Â¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈ¾Æ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÌµÃÎ¤òÃÑ¤¸¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡£Îò»Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤ÇµÓ¿§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ù¤È¡¢¤Ä¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÓËÜ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¾®Âì¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï³¤·³¤Ç¤âÎ¦·³¤Ç¤â¸µÊ¼»Î¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¸½Ìò¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿Êý¤Ï5Ì¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÀãÉ÷¡Ù¤Ï¹¬¤¤ÄÀ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Î¼ç·×Ä¹¤ÎÊý¤¬¾è°÷¤Î¼êµ¤ò¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£µÓËÜ²È¤È¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¼Ì¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤ÈÅö»þ¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ÅÄÃæÎïÆà¡ÖÉð»Î¤ÎºÊ¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡×°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹
ËÜºî¤ÎÅÄÃæ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢250¿Í¤ÎÌ¿¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ûß·´ÏÄ¹¤ÎºÊ¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Á´¤¦¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Âì¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤êºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´Ä¶¡¢»þÂå¡¢ÃÏ°Ì¤Ê¤É¤Ç½êºî¤¬ÊÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½êºî¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð»Î¤ÎºÊ¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÐÊ¤Þ¤¤¤ò¤´»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç»ûß·´ÏÄ¹¤¬¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ì¤ÏµÓ¿§¤Ç¤¹¡£»ûß·¤µ¤ó¤Ï¡Èº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡É¤È¿´¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀßÄê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÝÌîÆâË¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë¾®Âì¤«¤é»²¹ÍÍÑ¤Ë¡Ö³¤·³¤Î²ÈÂ² »³ËÜ¸Þ½½Ï»¸µ¿ã¤ÈÉã»°ÏÂµÁÍ¦¤È»ä¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë³¤·³¤ÎÊý¤Î²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌ¼¤µ¤ó¤¬Æüµ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤Ç¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ¼é¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¿´¤Ë¤¤¤Æ¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¿Í´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò±ÇÁü¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¾ì¤ÇÀï¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¸«¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢¡ÅÄÃæÎïÆà¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥Àä»¿
ÏÃÂê¤Ï¼ã¤¿åÍë°÷¤Î°æ¾å¤ò±é¤¸¤¿±üÊ¿Âç·ó¤Ë°Ü¤ê¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Õ¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë±üÊ¿¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÂç·ó¤¯¤ó¤Ïµ¤¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª¼Çµï¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤â¤¦´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¼çÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¼¤ß¤¬¤«¤Ã¤ÆÈà¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤È±üÊ¿¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Uru¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÏUru¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ò°ìÈÖÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø³¤·³¤Î²ÈÂ² »³ËÜ¸Þ½½Ï»¸µ¿ã¤ÈÉã»°ÏÂµÁÍ¦¤È»ä¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¤±¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÒòÓð¤µ¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¾®Âì¤¬¼çÂê²Î¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Âì¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤º¤ËËº¤ì¤µ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤ËÌ¤Íè¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¡¢ËüÇî¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢·àÃæ¤Ç1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®Âì¤Ï¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¡È¹ñ±×¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¹ñ±×¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¡£¤³¤ì¤¬Â¿Ê¬¡È¹ñ±×¡É¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÀï¤µ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àï¤µ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë»ä¤¿¤Á¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉáÄÌ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£»ä¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¾ï¤ÏÀè¿Í¤Î³§ÍÍ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÆü¡¹ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£8·î15Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤È±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±°§»¢¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢¡ÃÝÌîÆâË¼ç±é¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×
¤¿¤Ã¤¿80Ç¯Á°¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê³¤¤¬Àï¾ì¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÀï¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï¡¢Î½´Ï¤¬ÂçÇË±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àä¤¨¤ºÉÔ»à¿È¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹Ã·¿¶îÃà´Ï38ÀÉ¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÌµ½ý¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤¿¤À°ì´Ï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î±²Ãæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û