¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È·ëº§¤«¤é4Ç¯¡Ä¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¾ëºé¿Î¤ÎºÇ¿·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤Ï»÷¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¼ÖÃæ¤Ç¡Ä¡×
¡¡11ºÐÇ¯²¼¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È·ëº§¤·¤¿¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤Î¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼Ö¿ì¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡»ä¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¡¡¥¹¥Þ¥Û¿¨¤í¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ì¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤è¤¦¤¬¡¡°ìÀÚ¼Ö¿ì¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î(47)¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê2¿Í¡¡¤Á¤«¤Á¤ã¤ó&¥µ¥Ö¥ì¤Á¤ã¤ó¡¡¼ÖÃæ¤ÇÇú¿ç¡×¤È¡¢½õ¼êÀÊ¤ÇÌ²¤ëºÊ¤ÈÉ¨¤Î¾å¤Ç¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë°¦¸¤¥µ¥Ö¥ì¤È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¾ëºé¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·ÅÁÀâ¤Î¥Û¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢05Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¡£21Ç¯¤Ë¤Ï²ÃÅç¤Á¤«¤¨(36)¤È·ëº§¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥Á¥ï¥ï¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½õ¼êÀÊ¤ª2¿Í¤·¤¢¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö±üÍÍ¡¢¥µ¥Ö¥ì¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤¬°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤Ï»÷¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌþ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£