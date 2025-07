かとうれいこの27年ぶり写真集「AROUND」(講談社)が、10月3日(金)に発売されることが決定した。

かとうれいこ写真集「AROUND」

かとうれいこ写真集「AROUND」

昨年12月、26年ぶりにグラビア復活を果たしたかとうれいこ。昨年出演した「FRIDAY」を機に、「このチームでだったら違う作品も作ってみたい」という言葉通り、今回も同じメンバーが集結。初めて訪れたオーストラリアの地で久しぶりの写真集撮影に臨んだ。

毎朝5時起きで準備・撮影をこなしたが、疲れを見せないプロ意識は健在。街並み、海、ワイナリーなどオーストラリアらしい景色に包まれた、ちょっと大人でおしゃれな「旅行記」を記録。30年ぶりに披露した水着は少し恥ずかしそうにしながらも、カメラのレンズが向くとあっという間にレジェンドの顔つきに。当時を彷彿させる蛍光色の水着や、「本当に56歳!?」と驚くような美スタイルは必見だ。

かとうれいこ コメント

今回27年ぶりの写真集「AROUND」を発売することとなりました。「今?!」と驚きや不安もありましたが、たった一度の人生“やらないで後悔するくらいなら、やって後悔したい”と思い挑戦することに決めました。

一周回って、ここからが私の人生“第二章”。昔から応援してくださっているファンの方々、同世代の女性にもぜひ見ていただきたいです! 楽しみにしていてください。

<プロフィール>

1969年2月19日生まれ。56歳。埼玉県出身。身長164センチ

1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールやアサヒビールイメージガールに選出。

ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在になった。

2001年の結婚を機に芸能活動をセーブするが、2012年に11年ぶりに復帰。以降、テレビや雑誌など幅広く出演し、タレント・俳優として活動中。

書誌情報

タイトル:「AROUND」

撮影:三宮幹史

発行:講談社

発売日:2025年10月3日(金)

予価:3960円(税込)

※全国の書店、ネット書店でご予約受付開始

©三宮幹史/講談社

The post “永遠のグラビアクイーン”かとうれいこ56歳、27年ぶり写真集発売決定 水着姿で美スタイル披露【コメントあり】 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.