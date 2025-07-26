ÁíÂÎ¤¬¡Ä¡ÖÆàÍî¤ÎÄì¡×¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î3°Ì¡¡ÌÀË2Ç¯¤Ö¤ê4¶¯Æþ¤ê¡Ú¶ÌÎµ´ú¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¡¦½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¶ÌÎµ´ú¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¡¡½÷»ÒºÇ½ªÆü¡Ê26Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿·õ»Î¤¿¤Á¤¬¸½¥Á¡¼¥àºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£È¬ÂåÇòÉ´¹ç³Ø±à¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤ÇÂç¾¤ÎÂçÁ°àö²Ú¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼êÉû¾¤Î¾®¼ê¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÁ°¤¬µã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÃæ¤Ç´äËÜµ®¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆàÍî¤ÎÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤è¤¯¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¶ÌÎµ´ú¡¢Á´¹ñÁíÂÎ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¥Á¡¼¥à¤Ï°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢5·îËö¤«¤é6·î½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÊ¬¸©Âç²ñ¤ÇÂçÊ¬Äáºê¤ËµÚ¤Ð¤º½àÍ¥¾¡¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´äËÜ´ÆÆÄ¡£Éû¾¤ÎÃæ¸µÎÐ±Ç¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶ÌÎµ´ú¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£Âç³Ø¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤È¤Î·Î¸Å¤äÂÇ¤Á¹þ¤àÎÌ¤òÎãÇ¯¤è¤êÁý¤ä¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬»à¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ÌÎµ´ú¤ÎÌó3½µ´ÖÁ°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃæ¸µ¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬1ËÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¼¹Ç°¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÂçÁ°¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤ò¼´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¤Ë¤ÏÃæ¸µ¤¬¸Ä¿ÍÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë