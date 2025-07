「like two peas in a pod」の意味は？「pod」は「莢（さや）」のこと！【1分英会話】

正解は「2人の人間やものがとても似ていること、大の仲よし」でした!

直訳すると、「さやのなかの2つの豆のように」となります。

絵本や小説でもよく使われている表現ですよ!

「We’re like two peas in a pod!We have the same interests and hobbies and do everything together.」

(私たちは、大の仲よし!同じ趣味を持っていて、なんでも一緒にやるの)