ÌÀË¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Î²ÆÀÚÉä¡¡ÂçÊ¬ÉñÄá¤È¤ÎÀÜÀï¤òµÕÅ¾¤ÇÀ©¤¹¡¡¡ÖÎý½¬¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¶¯¤µ¡Ú¹â¹»ÌîµåÂçÊ¬Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçÊ¬Âç²ñ·è¾¡¡¡ÌÀË2¡½1ÂçÊ¬ÉñÄá¡Ê26Æü¡¢ÊÌÂç¶½»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¾ïÏ¢¹»¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÌÀË¤Ï7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢9²ó¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¼ººö¤ËÍí¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Îý½¬¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼ç¾¤Î²¬ÅÄÀ²¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢ÂçÊ¬ÉñÄá¤Î¥¨¡¼¥¹½©ÅÄ¹¯²ð¡ÊÆ±¡Ë¤Îµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸åÈ¾¾¡Éé¤È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î9²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ï²¬ÅÄ¡£¡Ö¤³¤Î²ó¤òºÇ¸å¤Î¹¶·â¤Ë¤¹¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡µÕÅ¾·à¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÉü³è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ1¤Î»ûËÜÍª¿¿¡ÊÆ±¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢·è¾¡¤âÀèÈ¯¤òÂç±º¿òÊå¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤Ç1°ÂÂÇ¤·¤«µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈà¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê1Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢½Õµ¨¶å½£Âç²ñ¤â½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÍË¾¤Ê1¡¢2Ç¯À¸¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç3Ç¯À¸¤Î»ÑÀª¤¬¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Àîºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÁª¼ê¤â´Þ¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢²¼µéÀ¸¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î²¬ÅÄ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï½éÀïÆÍÇË¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é²Æ¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£À»ÃÏ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë