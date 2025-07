劇場前でさすがの着こなし

女優の夏木マリ(73)が真っ赤なアディダスのワンピースショットを公開し、絶賛されている。

「シアター前で......Me in front of the theater.....」とインスタグラムにつづり、アディダスの3本線が入った赤いマキシワンピース姿を披露。

「赤いアディダスが似合うのはマリさんだけ」

さっそうと真っ赤なアディダスを着こなす夏木マリ

(インスタグラムmari_natsukiより)

ロンドンの劇場前で撮ったとみられ、スポーツブランドのカジュアルなワンピースにスニーカー、腰までぶら下がった豪華な真珠の首飾りでさすがの着こなしを披露している。

この投稿にフォロワーからは「マリ姐さん、かっこいい」「お洒落」「赤いアディダスが似合うのはマリさんだけ」「何を着ても、完璧」「マリねーさん、絵になります」「カッコよすぎー」「ステキ!マネキンかと思った」などの声が寄せられている。