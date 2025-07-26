¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬3Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¡¡¸©Æâ45Ï¢¾¡¤ÎàÀäÂÐ²¦¼Ôá¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³4¶¯¡¡º£²Æ¤³¤½ÊÉÇË¤ë¡Ú¹â¹»Ìîµå¼¯»ùÅçÂç²ñ¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¼¯»ùÅçÂç²ñ·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à15¡½6¤ì¤¤¤á¤¤¡Ê26Æü¡¢Ê¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹µå¾ì¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¸©Æâ¤Î¸ø¼°Àï¤Ï45Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¾¤Îº£²¬ÂóÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë°ÂÂÇ¤ä¼ººö¤Ê¤É¤Ç2¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¾®ÅÄÂç²ð´ÆÆÄ¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¤¾¡£¤³¤Î²ó¡Ê7²ó¡Ë¤ÎÆþ¤ê¤¬Âç»ö¤À¤è¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈ¯Ê³¤·¤¿¡£7²óÌµ»à°ìÎÝ¤Çº£²¬¤¬Ãæ±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÇ¼Ô13¿Í¤Ë¤è¤ë6°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç9ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿º£²¬¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¸å¤í¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ö·ÑÂÇ°ì¿´¡×¡£¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°Ìîµå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î¾ÀÆî¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹12²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²¬¼ç¾¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉé¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âµÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³4¶¯¡£¸Ø¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤À¤¬º£²¬¼ç¾¤ÏÀÀ¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ÀÌ´¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸©Æâ¤ÎàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤¬Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë