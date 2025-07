◆LEONAGE、予定公演中止発表

【モデルプレス=2025/07/26】スターダストプロモーションに所属するダンス&ボーカルグループ・LEONAGE(レオネージュ/※「O」はストローク付き)が、開催予定の公演を全て中止することを発表した。7月26日、公式サイトにて発表された。公式サイトでは「メンバーのコンプライアンス違反が発覚したため、開催を予定していた以下全公演を中止させていただきます」とし、2ndシングル「Pirate」のリリースイベントの中止を発表した。

なお7月25日には、8月16日にSHOOTING ACTで出演予定だった「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」の出演キャンセルも発表されていた。同グループは、5人の若手俳優で結成されており、YU-DAI(竹内雄大)、RANJU(蒼井嵐樹)、KOO(樋口琥大)、SHOU(臼杵将⼀朗)、RION(畠山理温)からなる。4月23日に「Never Go Back」でデビューした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】