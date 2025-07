2025年10月より第2期が放送されるアニメ『らんま1/2』より、ムース、久遠寺右京のキャラクタービジュアルとキャラクタープロフィールが公開。それぞれを演じる関俊彦と名塚佳織からはコメントも到着した。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。このたび、第2期の追加キャラクターを演じるムース役・関俊彦、久遠寺右京役・名塚佳織からキャストコメントが到着した。<関俊彦(ムース役)キャストコメント>先日は「らんま1/2」大歓喜的アニメ発表会で、ファンの皆さんとお会いできて、たいへん嬉しかったです。この作品が、昔ながらのファンの皆さんから懐かしさとともに、どれだけ応援してもらえるのか?そして、本当に「令和」で初めて「らんま1/2」と出会う皆さんには、どんな風に見ていただけるのか?物語をかき回す役目のムースとしては、実に興味津々です。是非とも、この魅力的な作品を、たくさんの皆さんに見守っていただきたいと思っています。ガーガー!(おらとシャンプーの恋の行方も、応援ヨロシク頼むぞ)<名塚佳織(久遠寺右京役)キャストコメント>学生の頃、毎日のように読んでいた「らんま1/2」。まさか大好きなうっちゃんとして、あの世界に飛び込めるなんて、夢のようで今でも信じられません。鶴さんが大切にされていた、うっちゃん。これからも皆さまに愛していただけるよう誠心誠意努めさせていただきます!乱ちゃん、待っとってな〜♪ うちが許婚の座を勝ち取ってみせるさかい(ハート)あわせて、ムースと久遠寺右京のキャラクター情報も公開。キャラクターデザインを務める谷口宏美さんによるキャラクタービジュアルや、各キャラクターのプロフィールが発表された。また、TVアニメ公式X(@ranma_pr)では、本日より順次、関俊彦(ムース役)、名塚佳織(久遠寺右京役)の直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも開催される。キャンペーンの詳細は、ぜひTVアニメ公式Xにてご確認を。さらに、第1期 Blu-ray & DVD完全生産限定版特典の情報も公開された。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会