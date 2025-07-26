¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¿·´´Àþ¤Î¾èÌ³°÷¤«¤é¥á¥âÅÏ¤µ¤ì¡Ä¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡ÉÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Ç¾èÌ³°÷¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¡È¥á¥â¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤é¤ì¡Ä¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥á¥â
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤ó¤À¤é¾èÌ³°÷¤µ¤ó¤è¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥â¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄï¤È¥À¥¤¥Ê´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ê»ú¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤³¤½±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È±þ¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥ ¾®¤µ¤Ê¥á¥â¤Ë¥¦¥ë¥È¥é°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»ÐÄï¤È¸«¤Æ¤¿Êý¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤ë¤Á¤ã¤ó¤È½Ð°©¤¦¤Ê¤ó¤Æ ¤ª¸ß¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Å»ö¡×¡Ö¤³¤©¤¤¤¦¡¢¤½¤Ã¤È¡Ä¤Î¤ª¼ê»æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡Ã£¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¢¥¹¥«¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡Ù¡Ê1997¡Á98Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤é¤ì¡Ä¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥á¥â
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤ó¤À¤é¾èÌ³°÷¤µ¤ó¤è¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥â¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄï¤È¥À¥¤¥Ê´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ê»ú¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤³¤½±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È±þ¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥À¥¤¥Ê¡Ù¡Ê1997¡Á98Ç¯¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¹¥«¡¦¥·¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£