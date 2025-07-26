ÂæÏÑ¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷24¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ëÅêÉ¼¡¡²ò¿¦ÀÁµá¤Î²ÄÈÝ¤òÌä¤¦¡¡Ìë¤Ë¤âÂçÀªÈ½ÌÀ¤Î¸«ÄÌ¤·
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÌîÅÞµÄ°÷24¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë=²ò¿¦ÀÁµá¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢ÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±ÅêÉ¼¤ÏºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷24¿Í¤Î¥ê¥³¡¼¥ë=²ò¿¦ÀÁµá¤Î²ÄÈÝ¤òÌä¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢9¤Ä¤Î»Ô¤ä¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©Ë¡±¡¤ÎÄê¿ô¤Ï113¤Ç¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤ÏºÇÂ¿¤Î52µÄÀÊ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅýÎ¨¤¤¤ëÌ±¿ÊÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤áÁý³Û¤·¤¿ËÉ±ÒÍ½»»°Æ¤ò¹ñÌ±ÅÞ¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤òÅ¸³«¤·½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë»ê¤ê¡¢ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤âÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»¿À®É¼¤¬¢§È¿ÂÐÉ¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢¢§Áªµó¶è¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£