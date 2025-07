1人でステージに立ち、圧巻の歌声を響かせる女性ソロアーティストたち。紅白という特別な舞台で、彼女たちが見せる本気の1曲に期待が高まります。All About ニュース編集部は7月7日の期間、全国の10〜70代の男女250人を対象に「2025年の紅白歌合戦に出場してほしいアイドル、アーティスト」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年の紅白歌合戦に出場してほしい女性ソロアーティスト」ランキングを紹介します!

2位:MISIA/22票

1位:あいみょん/25票

2位にランクインしたのは、紅白の大トリを務めた経験のあるMISIAさんです。1月から6月8日まで、全国アリーナツアー「STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」が開催されました。歌手だけでなく絵本作家としての一面もあり、8月19日には2作目となる絵本『ハートのレオナとエレナ』(ポプラ社)が発売されます。回答者からは「歌声が心地良く、年末に聞きたい」(40代女性/静岡県)、「ディズニーでも歌が使われていたり、今年はバラエティでよくみていて、素晴らしい人だと感銘を受けました」(20代女性/福岡県)、「一年を締めくくるのにふさわしいアーティストだと思うからです」(60代男性/愛知県)といったコメントが寄せられています。1位にランクインしたのは、シンガーソングライターのあいみょんさんです。2016年に『生きていたんだよな』でメジャーデビュー。『NHK紅白歌合戦』には2018年に初出場。これまで数多くのドラマや映画の主題歌を担当していますが、7月23日より配信リリースされる新曲『いちについて』が、日曜劇場『19番目のカルテ』(TBS系)の主題歌に決定し、注目を集めています。回答コメントでは「好きなアーティストなのでギター片手に生歌を聞かせて欲しいから」(40代女性/埼玉県)、「心に沁みる曲が多く、年の瀬に聞きたいからです」(60代女性/愛知県)、「歌が上手くて紅白で聞きたいから」(30代男性/福岡県)などの声が集まりました。※回答コメントは原文ママですこの記事の筆者:くま なかこ プロフィール編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。(文:くま なかこ)