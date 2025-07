◾️アルバム『Wonder!』

発売日:2025年9月3日(水)

予約購入リンク:https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903

レーベル:A stAtion

○CD+Blu-ray+LIVE CD(初回生産限定盤)

仕様:特殊ケース

封入特典:ステッカー

品番:AKCO-90090〜1/B 価格:\9,350(税込)

○CD+DVD

品番:AKCO-90092/B 価格:\6,600(税込)

○CD only

品番:AKCO-90093 価格:\3,41(税込)

◆収録内容DISC-1 [CD] ※3形態共通1. Wonder!2. You’re where I wanna go3. アソブココロ4. Versailles - ベルサイユ -5. Dreaming6. ひまわりの帰り道7. ずっとキミと8. Feelin’ goo-good9. Me & You10. 花束じゃなくキミといたい11. Versailles - ベルサイユ - Piano versionDISC-2 [Blu-ray / DVD]「Funtale Tour 2023」LIVE映像1. 未来へ2. にじいろ3. Joyful Change4. Only Star5. Victim of love6. Why7. 夢幻花火8. 幻想曲9. 三日月10. Woman11. 突き破る本能12. Beautiful World13. ありがとうの輪14. AoRaKi15. あなたの世界が16. Have fun !!17. To The Moon18. Home19. みんな空の下DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録「Funtale Tour 2023」LIVE音源1. 未来へ2. にじいろ3. Joyful Change4. Only Star5. Victim of love6. 夢幻花火7. 三日月8. Woman9. 突き破る本能10. Beautiful World11. ありがとうの輪12. AoRaKi13. あなたの世界が14. To The Moon15. Home◆CDショップ予約先着購入者特典・ファンクラブ「絢香Shop」:本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット・TOWER RECORDS:クリアファイル (A5サイズ)・HMV:ステッカー・Amazon.co.jp:メガジャケ (形態別絵柄)・楽天ブックス:コンパクトミラー・セブンネットショッピング:ランチトートバッグ・その他CDショップ:ポストカード※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。