¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÄ»È©Î©¤Ã¤¿...¡×Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¬¤¯¡¡À±ÎÇ¹â2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¾×·â¤Î¡È10ÉÃ00¡É¡¡¶ÍÀ¸¾Í½¨¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¹»¿·
¡þÂè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Î¦¾å¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ(26Æü¡¢¹Åç)
Î¦¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢ÃË»Ò100m¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·(¤½¤é¤È)Áª¼ê¤¬10ÉÃ00¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤Ç¤Ï10ÉÃ30¤ò½Ð¤·¡¢Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¡£·è¾¡¤ÏÉ÷¡Ü1.7¤Î¹¥¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢ÍìÆî¹â¹»»þÂå¤Ë¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê(ÆüËÜÀ¸Ì¿)¤¬µÏ¿¤·¤¿10ÉÃ01¤ÎU18¡¢U20¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ÈÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂç²ñµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¹â¹»2Ç¯ Ëö¶²¤í¤·¤¤¤ï¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÄ»È©Î©¤Ã¤¿...¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¹â¹»µÏ¿¤òÇË¤ë¡×¡Ö¶ÍÀ¸Ä¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ê¤É¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£