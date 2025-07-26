¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬½÷À¥·¥§¥Õ¤Î³ëÆ£¤äÎÁÍý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡ª¹â¶¶Ê¸ºÈ&»ÖÂº½ß¼ç±é¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡×
¾¾ËÜ½á¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¡¦ÂìÌî¤ß¤º¤
¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤äAmazon Original¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¼Ç¤¬2023Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥·¥§¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È»ÖÂº½ß¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡×¤À¡£
¸¶ºî¤Ï¾®ÎÓÍ¸ã¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Ç¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦ËÌÅÄ³Ù(¹â¶¶)¤¬¿ô³Ø¤ò±þÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¡¢¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥§¥Õ¡¦Ä«ÁÒ³¤(»ÖÂº)¤¬¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÎÁÍý¤Î¿¿Íý¤ò2¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£
ËÜºî¤Ç¾®¼Ç¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤¤¬ÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë2¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖK¡×¤ÇÁ°ºÚ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¾¾ÍöºÚ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÎ®¤ÎÎÁÍý¿Í¤òÎ¨¤¤¤ëÀÚ¤ì¼Ô¥·¥§¥Õ¡¦³¤¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¯Í£°ì¤Î½÷À¥·¥§¥Õ¤À¡£¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¾®¼Ç¤À¤¬¡¢ÍöºÚ¤ÏÎÁÍý°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¶¯¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¾®¼Ç¤Ï½é¤Î¥·¥§¥ÕÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ÎÆÃ·±¤ËÎå¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾®¼Ç¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤È±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤¦½÷À¥·¥§¥Õ¤ò¾®¼Ç¤¬Ç®±é
¿ô¼°¤ä¿ô»ú¤¬¼¡¡¹¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢ÎÁÍý¤Î¥×¥í¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë³Ù¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é³¤¤¬¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¤ò°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ßË¼¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ù¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¸£À©¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÍöºÚ¤À¡£
½Ð¶Ð½éÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¸«¤ÆÆ°ÍÉ¤¹¤ë½ãËÑ¤Ê³Ù¤Ë¡Ö2ÅÙ¸«¤¹¤ó¤Ê¡ª¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¸«¤í¡ª¡×¤È¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¡£1Ê¬1ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥º¥ì¤¬¥ß¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¿ßË¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¶ÛÇ÷´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤³Ù¤Ë³å¤òÈô¤Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢µÒ¤«¤é¡Ö¥·¥§¥Õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤Æâ¸þÅª¤ÊÌÌ¤â»ý¤ÄÍöºÚ¤Ï¡¢³¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤À¡£ÎÁÍý¤Î¥¹¥¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È¿¼Í¿À·Ð¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤Ê¤ÉÂÎÎÏ¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÍöºÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¾®¼Ç¤Ï¡¢Èý´Ö¤Ëâ²¤ò´ó¤»¡¢Á´¿È¤«¤é¡ÖÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¢£¥¯¡¼¥ë¤ÊÃæ¤Ë°¦¾ð¤ÈÎÁÍý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÈë¤á¤¿ÍöºÚ¤òÂÎ¸½
¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢³Ù¤ÏÍöºÚ¤ÎÊì¤¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢½÷À¥·¥§¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤¬Ì¤¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÍöºÚ¤â³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£³¤¤«¤é¤Î»ØÎá¤ÇÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë³Ù¤ËÍöºÚ¤¬¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¿®¤¸¤ë"ÈþÌ£¤·¤µ"¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£³Ù¤Ï»õ¤Ë°á¤òÃå¤»¤Ê¤¤ÍöºÚ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤È¡¢³¤¤«¤é¤Î´üÂÔ¸Î¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç³Ù¤¬ÎÁÍýÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖK¡×¤ÎÌ¤Íè¤Î±ÇÁü¤¬1ÏÃÌÜ¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤¬¤ë³¤¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤Î¤âÍöºÚ¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¼Â¤ÏÁê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÍöºÚ¤Ï¼þ°Ï¤ËÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¡£
ÎÁÍý¤Ø¤Î¼«¿®¤ÈÀÊÌ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢³¤¤Ø¤Î°¦Áþ¡¢²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¿´Íý¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¾®¼Ç¤Î¼Çµï¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÁÍý¤È¿ô³Ø¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î¹ÔËö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á»³ËÜ¹°»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)21:00¡Á[#1¡Á#5]¡¢8·î8Æü(¶â)21:00¡Á[#6¡Á#10]
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1 ºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦±Ç²è
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹