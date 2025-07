ダンス&ボーカルグループ・LEONAGE(※=ストローク付きのオー)が、2nd Single「Pirate」リリースイベント公演を中止することを26日、公式サイトを通じて発表した。公式サイトでは「2nd Single「Pirate」リリースイベント公演中止のお知らせ」と題し、「メンバーのコンプライアンス違反が発覚したため、開催を予定していた以下全公演を中止させていただきます」と報告した。

計11日にわたる公演の中止を発表し、「日頃より応援いただいている皆様には、多大なご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。LEONAGEは、2025年2月22日に結成。YU-DAI(竹内雄大)、RANJU(蒼井嵐樹)、KOO(樋口琥大)、SHOU(臼杵将一朗)、RION(畠山理温)の5人組。デビューシングル「Never Go Back」が4月23日に発売された。なお、同グループは7月25日、8月16日に出演予定だった『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のシューティングアクトを「都合により出演キャンセルとなりました」と伝えていた。■報告全文「2nd Single「Pirate」リリースイベント公演中止のお知らせ」いつもLEONAGEを応援いただきありがとうございます。メンバーのコンプライアンス違反が発覚したため、開催を予定していた以下全公演を中止させていただきます。【2nd single「Pirate」リリースイベント】7月28日(月)16時開始大阪府・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク7月29日(火)17時開始兵庫県・阪急西宮ガーデンズ 本館4階 木の葉のステージ8月 3日(日)15時開始東京都・タワーレコード錦糸町パルコ店8月 6日(水)時間未定東京都・タワーレコード新宿店9Fイベントスペース8月 9日(土)16時開始東京都・文化放送サテライトプラス8月10日(日)時間未定東京都・有明ガーデンモール棟3F みんなのテラス8月11日(月・祝)時間未定愛知県・近鉄パッセ屋上イベントスペース8月12日(火)時間未定愛知県・三井ショッピングパークららぽーと名古屋みなとアクルス屋外イベントスペースデカゴン8月18日(月)時間未定東京都・HMV&BOOKS SHIBUYA8月19日(火)時間未定東京都・アーバンドックららぽーと豊洲シーサイドデッキ メインステージ8月20日(水)時間未定関東・場所未定※各会場様および店舗様への直接のお問合せはお控えいただきますようお願い申し上げます。日頃より応援いただいている皆様には、多大なご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。2025年7月26日株式会社スターダストプロモーション