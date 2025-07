8月3日は「はちみつの日」! はちみつが大好きなプーさんの新コレクション「HONEY DAY」がディズニーストアにて8月1日(金)より順次発売される。はちみつに夢中なプーさんと、とろ〜りとしたはちみつのデザインがポイントのぬいぐるみや雑貨がかわいい。ディズニーストアから、8月3日の「はちみつの日」に向けた新コレクション「HONEY DAY」が登場する。今年のテーマは、大好きなはちみつに夢中のプーさん。とろ〜りとしたはちみつの質感を表現した甘い香りが漂ってきそうなデザインと、プーさんの愛らしいポーズや表情に注目。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンには、プーさん、ピグレット、イーヨー、ルーがラインナップ。はちみつを美味しそうに食べる様子や、ハニーポットの中からひょっこり出てくる姿など、見ているだけで心が和むようなポーズが魅力。また、ハニーポットをイメージしたかごバッグや、コンパクトに収納できるクールトートバッグのほか、ステンレスボトル、レジャーシートなどは、夏のお出かけにもぴったりだ。さらに、シークレットコレクションからは、全6種のマスコットが登場。プーさんと仲間たちをモチーフにした、はちみつボトル風の遊び心あふれるデザインとなっている。また、「はちみつの日」にちなんで、お花畑をテーマにした「Flower Garden」が登場する。大きなお花をモチーフにしたデザインがポイント。ぬいぐるみは、ミツバチ姿のプーさん、ランピー、てんとう虫姿のチップ&デールがラインナップ。ぬいぐるみキーチェーンは、プーさん、ピグレット、ランピー、チップ&デールのほか、大きなお花の中に座るとんすけとミス・バニーも登場する。そして、人気のシリーズ「うるぽちゃちゃん」から、しましまのコスチュームがキュートなミツバチ姿のプーさんが登場。さらに、クリストファー・ロビン、カンガ、ラビット、ランピー、ゴーファーが新たにラインナップされる。(C) Disney(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.