¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¤¤¤ó¤¿¡¼¤Í¤Ã¤È¤Î¤¨¤¤¤Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡¿ÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¨
¡ØÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÍ·¥Ï¤Á/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤æ¤ë¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¡¢ÂðÇÛ¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Þ¤¹¡ª ¿·Ç¯ÅÙ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¿Í¡¢GW³°½Ð¤·¤Ê¤¤¿Í¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ì¤¤ÎÊª¸ì¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤¿¤Ì¤Æü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ñÀÒ¤Ë¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô42Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ÖÍ·¥Ï¤Á¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡ØÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ª¤·¤á¤§¤À¡×¡½¡½¼¡¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡Ä¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤æ¤ë¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¡¢ÂðÇÛ¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Þ¤¹¡ª ¿·Ç¯ÅÙ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¿Í¡¢GW³°½Ð¤·¤Ê¤¤¿Í¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ì¤¤ÎÊª¸ì¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¤¿¤Ì¤Æü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ñÀÒ¤Ë¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô42Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ÖÍ·¥Ï¤Á¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¤¿¤Ì¤¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡ØÓË¸Æ¡¢¤¿¤Ì¤¤Ï¤â¤¦¤À¤á¤Ç¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ª¤·¤á¤§¤À¡×¡½¡½¼¡¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡Ä¡©