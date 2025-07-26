²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¶ÛÇ÷¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ó¥¸¥å¤¬¿À¡×¡ÖÌµ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÁÀ¤¤¤Ï¡Ä¡©ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë
¡¡Âè1ÏÃ¤ÇÀÄµ´¡¦ÂçÏÂ¹Ì°ì¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£·º»öÉôBCCTÁÜºº°÷¡¦°Ë¿áÍµ»Ö¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡È¼ü¤ï¤ì¤Î°Ë¿á¡ÉÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ê¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÄµ´¤Î¤ªÌÌ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç°Ë¿á¤¯¤ó¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤©¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö2ÏÃ¤Î½ª¤ï¤ê¤â°Ë¿á¤É¤¦¤Ê¤ë!?!?¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤³¤ì¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤ó¤À¤«¡×¤È°Ë¿á¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡×¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´éÉÕ¤¤¬±Ô¤¤¡×¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ó¥¸¥å¤¬¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ×µá¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3ÃÆ¤Îº£ºî¤â¡¢°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÁÀ¤¤¤Ï¡Ä¡©ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë
¡¡Âè1ÏÃ¤ÇÀÄµ´¡¦ÂçÏÂ¹Ì°ì¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£·º»öÉôBCCTÁÜºº°÷¡¦°Ë¿áÍµ»Ö¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡È¼ü¤ï¤ì¤Î°Ë¿á¡ÉÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ê¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂçÏÂ¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÄµ´¤Î¤ªÌÌ¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë¡×¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´éÉÕ¤¤¬±Ô¤¤¡×¡Ö¼ü¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ó¥¸¥å¤¬¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ×µá¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3ÃÆ¤Îº£ºî¤â¡¢°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£