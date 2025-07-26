¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³»ö¾×ÆÍ¡¡Î¾¹ñ¤Î»à½ý¼Ô160¿ÍÄ¶¤Ë¡¡¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤¬²ñ¹ç¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬¥¿¥¤¤ËÌµ¾ò·ï¤Ç¤ÎÂ¨»þÄäÀïµá¤á¤ë
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Çµ¯¤¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î»à½ý¼Ô¤Ï160¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ðÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¹ç¤¦·¸ÁèÃÏ¤Ç¤Ï24Æü¤«¤éÎ¾·³¤¬¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤·³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌ±´Ö¿Í¤é19¿Í¤¬»àË´¡¢62¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï26Æü¡¢Ì±´Ö¿Í¤ÈÊ¼»Î¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ13¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢71¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î»à½ý¼Ô¤Ï160¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï25Æü¡¢Èó¸ø³«¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¥¿¥¤¤ËÂÐ¤·Ìµ¾ò·ï¤Ç¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£