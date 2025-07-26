Ê¡Åç¡¦°ËÃ£»ÔÎÂÀî¤Çº£Ç¯ºÇ¹â39.9¡î¡¡Á´¹ñ253ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¡Ê¸á¸å5»þ»þÅÀ¡Ë ¤¢¤¹27Æü¤â´í¸±¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
Á´¹ñÅª¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Ê¡Åç¸©°ËÃ£»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇ¹â¤Îµ¤²¹39.9¡î¤ËÃ£¤·¡¢Á´¹ñ¤Î253ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ê¡Åç¸©°ËÃ£»ÔÎÂÀî¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Çº£Ç¯ºÇ¹â¤Îµ¤²¹39.9¡î¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊQ.½ë¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤«¤É¹¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êºÇ¹â¤Ë½ë¤¤¡×
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸á¸å5»þ¤Î»þÅÀ¤Ç253ÃÏÅÀ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¶¶»Ô¤Ï38.4¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤âµ¤²¹35.5¡î¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏµþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¤Ç38.7¡î¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤Ç38.3¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤â¤¤ç¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£