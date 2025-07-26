沼津vs北九州 スタメン発表
[7.26 J3第22節](愛鷹)
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
MF 10 佐藤尚輝
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
MF 71 渡邉綾平
FW 20 川又堅碁
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 13 東廉太
DF 44 辻岡佑真
MF 6 星広太
MF 22 山脇樺織
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
MF 10 佐藤尚輝
MF 35 向井ひな太
MF 71 渡邉綾平
FW 20 川又堅碁
FW 29 ウェベルトン
監督
中山雅史
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 13 東廉太
DF 44 辻岡佑真
MF 6 星広太
MF 22 山脇樺織
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
FW 99 樺山諒乃介
監督
増本浩平