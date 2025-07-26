相模原vs宮崎 スタメン発表
[7.26 J3第22節](ギオンス)
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 26 西久保駿介
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 28 小笠原佳祐
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
FW 23 加藤拓己
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 13 中野桂太
MF 14 五月田星矢
MF 20 阿野真拓
FW 27 渡邊星来
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 26 西久保駿介
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 28 小笠原佳祐
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 23 加藤拓己
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 13 中野桂太
MF 14 五月田星矢
MF 20 阿野真拓
FW 27 渡邊星来
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司