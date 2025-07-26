[7.26 J3第22節](ギオンス)

※18:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 8 大迫塁

MF 26 西久保駿介

FW 14 高木彰人

FW 15 前田泰良

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 28 小笠原佳祐

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

FW 23 加藤拓己

FW 97 藤沼拓夢

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 34 河合駿樹

MF 41 坂井駿也

MF 47 奥村晃司

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 32 イ・チュンウォン

DF 4 櫻井風我

DF 25 横窪皇太

DF 45 田中誠太郎

MF 13 中野桂太

MF 14 五月田星矢

MF 20 阿野真拓

FW 27 渡邊星来

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司