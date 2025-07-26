¡Öµ²±¤Ë»Ä¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤ä¤·¤¿¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬µå±ã¤Ç»ÈÍÑ¤Î¡ÈÅÅ¸÷·Ç¼¨¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÉÀ©ºî¼Ô¤Ë´¶¼Õ
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÈÅÅ¸÷·Ç¼¨¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡É¤ÎÈ¯Ãí¸µ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âè1Àï¤Î4²ó¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¹¶·â¤Ç3ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡£1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡ÈÅÅ¸÷·Ç¼¨¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡É¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É´ã¶ÀÀìÌçÅ¹¤Î¡ÈJUN GINZA¡É¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÅê¹Æ¡£¡ÖBOSS¤«¤é¡Ø¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤»¤ë!!¡Ù¤Î°ì¸À¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï26Æü¤Ë¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Öjun¶äºÂ¤µ¤ó ¤´¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!! µ²±¤Ë»Ä¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤ä¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢µå±ã¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£