¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶SC¤¬Á´´Ûºþ¿·¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏÃÏ°èºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¾È½à¡¢Ç¯´ÖµÒ¿ô1200Ëü¿Í¤á¤¶¤¹
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ï7·î18Æü¡¢¡Ö¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼(SC)¡×¤È³ËÅ¹ÊÞ¤Î¡Ö¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶Å¹¡×¤òÁ´´Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤·¤Æ²þÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢°áÎÁÉÊ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÉÊ¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡¢Å¹ÊÞ´Ä¶¤òºþ¿·¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤â¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¡ÈÍ·¤Ù¤ë¡É¡È³Ø¤Ù¤ë¡É¡È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡É¡×SC¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
Æ±SC¤Ï1993Ç¯8·î¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥³ÁêÌÏ¸¶Å¹¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç32Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¦·÷Æâ¤Ç¤Ï½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤È¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄ®ÅÄ»Ô¤Ï14ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Æ±»Ô¤«¤é¤ÎÍèÅ¹¤âÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ª¥óÁêÌÏ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡× Ä¾±ÄÅ¹¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢30Âå¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³È½¼¡£¾¾ÌÚ°ìÏ¯Å¹Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸Á¯¶¯²½¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤à¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¼ã¤¤¼Ò°÷¤Î´¶À¤âÇä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¶áÎÙ¤Ë¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ä¥í¥Ô¥¢¤Ê¤É¤Î¶¥¹ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Øºþ¿·¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
ÆùÇä¤ê¾ì¤Ç¤ÏÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤âÅ¸³«
¿©ÉÊ¤È¥Ø¥ë¥¹&¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥±¥¢(HBC)¤ÎÇä¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë°ìÂÁá¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿©ÉÊÇä¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÚºÚ¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦ÇÀ»º¡¦¿å»º¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¶¯²½¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤äÇãÊª¥«¡¼¥È¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÄÌÏ©Éý¤â³ÈÂç¤·¡¢²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤Çä¾ìÀß·×¤È¤·¤¿¡£
ÎäÅà¿©ÉÊÇä¾ì¤ÏÌó360Ö¤Î¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ(²£ÉÍ»Ô¤ò½ü¤¯)¤ÇºÇÂçµé¤Î1,100ÉÊÌÜ¤òÅ¸³«¡£³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÍÌ¾¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÎäÅà¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¼«Âð¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ëÌîºÚ¡¦Æù¡¦µû¤ÎÎäÅàÁÇºà¤â¤½¤í¤¨¡¢»þÃ»¡¦´ÊÊØ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
.ÁÚºÚ¤òÂÐÌÌÊý¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ï¡¼¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡×
ÁÚºÚÇä¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤äºÌ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤ä¼çºÚ¤È¤Ê¤ëÁÚºÚ¤òÂÐÌÌÊý¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ï¡¼¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÅ¸³«¡£ËèÆüÌó20¼ïÎà¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥½¥ê¥Ç¥é¡×¤ä¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥«¥ó¥Æ¥Ü¡¼¥ì¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤ä¿©¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÇÀ»º¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©»º¤ÎÌîºÚ¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚ¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢´ÊÊØÌîºÚ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò³È½¼¡£
ÂÐÌÌÁ¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌó2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½Ü¤Î´Ýµû¤ä¤ª¤¹¤¹¤áÁ¯µû¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£ÀÜµÒÈÎÇä°÷¤ò¾ï»þÇÛÃÖ¤·¡¢Ä´Íý¤ä¿©¤ÙÊý¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤¦¡£Å¹Æâ²Ã¹©¤ÇÁÚºÚ¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢Æ°¤â¿Þ¤ë¡£
ÁÚºÚÇä¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¤â¹©É×¤·¡¢Æþ¸ý¤ÎÀÄ²ÌÇä¾ì¤«¤éÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤ÎÁÚºÚÇä¾ì¤Þ¤Ç¡¢Ìó110¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¹¤¤ÄÌÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
1³¬¤ÎHBCÇä¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°²½¾ÑÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥á¤ò¶¯²½¡£°áÎÁÉÊÇä¾ì¤Ç¤ÏSPA¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTVC(¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¥·¡¼)¡×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±ÀìÌçÅ¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡×¤ÏÃæ¹âÀ¸¤ÎÍèÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢Çä¾å¤Ï·×²è¤Î1.5ÇÜ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
3³¬¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ï¡¢ºÂÀÊ¿ô¤ò°ÊÁ°¤ÎÌó2ÇÜ¤Î420ÀÊ¤Ë³ÈÂç¡£»Ò¤É¤â¤¬¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤ë¶õ´Ö¡Ö¤±¤ä¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÉÊÇä¾ì²þÁõÁ°¤Î2022Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÍèÅ¹µÒ¿ô¤ÏÌó1,000Ëü¿Í¡£º£´ü¤Ï1,200Ëü¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£