ÂçÃ«æÆÊ¿Ä¶¤¨¤Î¡Ö¤Ï¤ó¤Ñ¤Í¤¨¡×¥¢¡¼¥Á¥·¥ç¡¼¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹22ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤¬»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç6°ÂÂÇ¡õ4ËÜÎÝÂÇ
»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç6°ÂÂÇ¡õ4ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä(C)Getty Images
¡¡22ºÐ¤ÎÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢µÏ¿¿Ô¤¯¤á¤Î¹ëÂÇ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î25Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë15-3¤ÇÂç¾¡¡£ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¿Í»Ë¾å½é¤Î1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¡ª22ºÐ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¤Î4È¯ÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ë20¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¡¢8²ó¡¢9²ó¤Ë¤ÏÅÜÅó¤Î3ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£¿·¿Í»Ë¾å½é¡õµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î1»î¹ç4È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤â¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£½é²ó¤ÎÃ±ÂÇ¡¢4²ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÎÝÂÇ¿ô¤Ï¡Ö19¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2002Ç¯5·î23Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤µÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢1»î¹ç¤Ç¤Î6°ÂÂÇ¡õ4ËÜÎÝÂÇ¤â¥°¥ê¡¼¥ó°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌÔÂÇ¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö22ºÐ¤È135Æü¡£¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¤ò1»î¹ç¤ÇµÏ¿¤·¤¿20¿Í¤ÎÃæ¤ÇÃÇÁ³¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢1948Ç¯7·î18Æü¤Î¥Ð¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î25ºÐ123Æü¤òÂçÉý¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡×¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50-50¡×¤ÎÃ£À®»þ¡£2024Ç¯9·î19Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¡¢2ÅðÎÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢4¡Á6ÂÇÀÊÌÜ¤Î3Ï¢È¯¤Ç¡¢51ËÜÎÝÂÇ¡¦51ÅðÎÝ¤È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î1Æü¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥Ä¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤ó¤Ñ¤Í¤¨¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤¤À®ÀÓ¡×¡ÖµîÇ¯¤ÎÂçÃ«¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤±£¤»¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö²øÊª¡×ÃÂÀ¸¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥óÄê´ü¤ÎMLB¡×¡Öµå³¦¤ÎÊõ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÍ×ÃíÌÜ¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥Ä¤ÏºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ4°Ì¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼33»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.344¡¢12ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£Ç¯¤Î4·î23Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Íâ·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢6·î¤Ë7ËÜÎÝÂÇ¡£7·î¤Ï¤³¤ì¤Ç11ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇÎ¨.425¡¢27ÂÇÅÀ¤È·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤â.305¤ËµÞ¾å¾º¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]