ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、売上の一部を寄付に充てるLOVE HAS NO LIMITチャリティグッズの第3弾として、SNS世代を中心に人気を集める覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY(コイン・パーキング・デリバリー)」と新たに展開するコラボレーショングッズのスペシャルモデルとして、THE RAMPAGE (ザ・ランページ)の長谷川慎(はせがわ・まこと)を迎え、パークで活躍するウッディー・ウッドペッカーと一緒におそろコーデを楽しむ姿など収めた特別ビジュアルをLOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ特設サイトで25日から公開した。

長谷川はそのファッションセンスでも注目を集めており、アパレルブランドの企画に携わるなど、多才にご活躍している。撮影では、今回のコラボレーションで主役の一人を務めたウッディー・ウッドペッカーも特注の定番Tシャツを着用し登場。いたずら好きなウッディーが長谷川にちょっかいをかけるなど、撮影時のオフショットの様子も後日、動画で公開を予定している。