ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¡ÈÄï¡É¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Ê·»Äï¡ª¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¡Ê25¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡ÈÄï¡É¤ò±é¤¸¤ëÃæÂô¤È¤Î¡È·»Äï¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¡×ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡ÈÄï¡É¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»¨»ï¡ØJUNON¡Ù9·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£ÃæÂô¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒJUNON9·î¹æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ªÆó¿Í¤¬¶¦±é¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËÌÂ¼±é¤¸¤ë¡È·»¡É¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÂô¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¿ó¤ÈÀé¿Ò #·»µ®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ #¤µ¤¹¤¬¤ï¤·¤Î·»µ®¤ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö½ËÊ¡¤·¤È¤ë¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤Î·»µ®¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀé¿Ò¤Ê¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¸«¤Æ¿´¤ÎÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¡¼¤ËºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Ê·»Äï¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¡×ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡ÈÄï¡É¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»¨»ï¡ØJUNON¡Ù9·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£ÃæÂô¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏËÌÂ¼±é¤¸¤ë¡È·»¡É¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÂô¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¿ó¤ÈÀé¿Ò #·»µ®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ #¤µ¤¹¤¬¤ï¤·¤Î·»µ®¤ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö½ËÊ¡¤·¤È¤ë¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤Î·»µ®¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀé¿Ò¤Ê¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¸«¤Æ¿´¤ÎÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¡¼¤ËºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Ê·»Äï¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£