Ä¹ÌîGaRons¤ËS»³ÀîÍªµ±¤ÈOH»³ÆâÃÒµ®¤¬²ÃÆþ¡ª
¡¡26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤¬¡¢»³ÀîÍªµ±¡Ê24¡Ë¤È»³ÆâÃÒµ®¡Ê22¡Ë¤¬2025-26¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³Àî¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢Èæ±Ã»³¹â¹»½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¹ÃÆîÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÊ¼¸Ë¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥Î¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó26»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢ÂçÌî¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¸½ºß¤âºß³ØÃæ¡£¥Áー¥à¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢½Õµ¨´ØÅìÃË»Ò2Éô¥êー¥°¤Ç¤Ï2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2Ì¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»³ÀîÍªµ±
¡ÖÊ¼¸Ë¥Ç¥ë¥Õ¥£ー¥Î¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢»³ÀîÍªµ±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦»³ÆâÃÒµ®
¡Ö¤³¤ÎÅÙÄ¹ÌîGaRons¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»³Æâ¤Ç¤¹¡£¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë