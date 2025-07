フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『何か間違っている Something’s Not Right』を、8月9日0時から独占配信する。『何か間違っている Something’s Not Right』このドラマは、ウェブトゥーン原作の人気漫画『人気は何か間違っている』のスピンオフ作品として2025に製作されたもの。いつもそばにいる幼なじみを、ひそかに思い続けてきた青年が友情と愛情の間で思い悩む姿を描く本作は、友情が愛情へと変わり、その戸惑いが詩的なリズムで美しく表現されている。

新人俳優のチェ・ミンホ、チョン・ジェヒョン、チ・ミンソの3人が主演。登場人物の感情を消化した、みずみずしい演技にも注目だ。○■ストーリー大学生のド・バウは幼なじみで親友のチ・フンに片思いをしている。フンに対する思いが募り、友達でいることに耐えられなくなったバウはフンとの関係を絶とうとする。しかし、何も知らないフンは、事情があるのだろうと考えて今までどおりバウのそばを離れない。そんなある日、バウが胸中を書きためていたノートをアニメ学科のチョン・ハミンに拾われる。バウのノートを書きかけの小説だと勘違いしたハミンは、バウに物語の続きを書いてくれと言うが…。(C)2025. Moving Pictures Company Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED.【編集部MEMO】FODでは、『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter 〜灰色の気流〜』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS〜恋するバックステージ〜』『恋の株価は上昇中!? 〜STOCK STRUCK〜』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。