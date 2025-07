InstagramやTikTokで、皿洗いをしながら英語を教える動画が「わかりやすい!」と話題の英語おかんさん。英語おかんさんによると、中学英語は英語を話すのに必要な重要文法が詰まっているとのこと。ぜひ一緒に中学英語を学び直していきましょう。※本記事は英語おかん著の書籍『おかんと一緒ならやりなおせる! 中学英語をおさらいする本』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

■should〜日本人が思ってるよりソフト〜should は、「〜すべき」「〜した方がよい」という、義務や助言のときに使われんねん。話し手の主観で言うときに使われるから、「〜べき」って聞くときついイメージやけど、どっちかというと、「〜した方がええと思うで」くらいの軽い感じで使われる。例えば、めっちゃ咳しててしんどそうにしてる友達がおって、その人に、「しんどそうやし、家帰った方がええで」って言いたいときには、「You should go home now.」 って使える。逆に、学校で習ったhad better の方が、「〜した方がよい」って習ったけど、日本人が思ってる「した方がいい」は、どちらかというとshould。had betterは実はまあまあきつい表現やねん。【例文1】You should listen to this song. あなたはこの曲を聴いた方がいいです。【例文2】You should study hard. あなたはもっと勉強した方がいいです。■mustとhave toのおさらい[/HEAD][HEAD]must とhave(has)to は否定文では意味が変わるから要注意!must は、〜しなければならないという意味の助動詞。使い方はwillやcanと同じように、肯定文では、主語+must+動詞の原形。否定文では、主語+must not(mustn’t)動詞の原形。疑問文では主語の前にもってきてMust +主語+動詞の原形?となる。否定文の時は、「〜してはならない」という禁止の意味になるねん。命令文のDon’t+動詞の原形(〜するな)と同じような意味になるから使う時は気を付けてや〜。have(has)to はmustと同じように「〜しなければならない」という意味で使うから一緒に覚えとこか〜。読み方は、ハブじゃなくて、ハフ。「ハフトゥ」やねん。三人称単数の時は、has to に変わるから要注意やな! これもハズじゃなくて、「ハス」やねん。否定の時は、must とちょっと状況が変わってくるで。同じ意味にならへんねん。must の否定文は「〜してはならない」の禁止の意味になるのに対して、have(has)to の否定文は「〜する必要はない」。言うたら、「don’t need to 〜」みたいな感じに変わんねん。全然違うやろ?■must と have to の違いどちらも「〜しなければならない」と訳すけど、must は話し手の意志や判断で強い義務を表してるねん。例えば、You must clean your room.あなたは(絶対に)部屋をきれいにした方がいい。※話し手が強く思っている。We must be quiet in the classroom.私たちは教室では静かにしなければならない。※話し手がそのルールに従わなければならないと強く思っている。反対に、have(has) toは、外的要因(ルールや状況)があって、義務や必要性がある時に使われるねん。例えば、I have to wake up early tomorrow (because I have a meeting).(会議があるので)私は明日早く起きなければならない。mustは自分からやらなあかんと思ってる、have to は外的要因でやらなあかんと思ってるって感じやな。【例文3】You must wash your feet. あなたは足を洗わなければなりません。【例文4】I have to wash my feet. 私は足を洗わなければなりません。【著者プロフィール】英語おかんエプロン姿でキッチンで洗い物をしながら、中学英語や英検に関することを教えるショート動画がバズり、SNS総フォロワー数30万人超え(2025年6月現在)。幼児から大人まで、総勢12,000人以上の生徒に英語を教える。現在は、大人の英語学び直しをサポートするコーチング講座を開講中。文=KADOKAWA教育編集部・丸岡、イラスト=ゆきち先生