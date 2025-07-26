¥°¥é¥É¥ëÊ¡ÅÄ¥ë¥ß¥«à¥é¥¹¥È¿åÃåá¼Ì¿¿½¸¡Ösoar¡×È¯Çä²ñ¸«¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÊ¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ê20¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ösoar¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡È¥é¥¹¥È¿åÃå¡É¼Ì¿¿½¸¤ò·Ç¤²¤ëÆ±ºî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ösoar¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡×¡Ö±©¤Ð¤¿¤¯¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÊýÌÌ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¿åÃå¼Ì¿¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿1Ëç¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¿åÃå¼Ì¿¿½¸¤ÇºÇ¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
»£±Æ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¿¥ä¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ï19ºÐ¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥Æ¥£¡¼¥ó¤Îµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÌó2¥«·î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢10Âå¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ä¤ÈÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£º£¸å¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï80ÅÀ¡£¡ÖºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤ë80ÅÀ¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£