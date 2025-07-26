TRF¡¦YU-KI¡¢¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ê¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡¡¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¡×¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TRF¤ÎYU-KI¡Ê58¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¡×¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ê¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿TRF¡¦YU-KI
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤Ê¤¼¤«È±¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Ü¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡È¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤±¤¿¤Þ¡Á¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¤ë¤È ¤½¤ÎÃßÀÑ¤«¤»¤Ã¤«¤¯¿°¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿Á°È±¤¬¤¢¤ëÆü¥Ð¥Ã¥µ¤ó¥Ð¥Ã¥µ¤ó¤Æ¹¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤ä¤À¤«¤é½ý¤ó¤À¤È¤³¤Ï¤¤¤Ã¤½¥«¥Ã¥È¡×¤ÈÈ±¤âÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¤«ËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤ÈÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é²¿Ãå¤Æ¤â¤¢¤é¡©»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁ°È±¥Ê¥·¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥·¥ç¡¼¥È¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É °ìËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¤À¤Ê¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ªåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¿§µ¤¤À¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¥á¥ó¥º¡×¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ê¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿TRF¡¦YU-KI
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤Ê¤¼¤«È±¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Ü¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡È¤É¤¦¤ß¤Æ¤â¥Ô¥ó¥¯¡È¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤±¤¿¤Þ¡Á¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¤ë¤È ¤½¤ÎÃßÀÑ¤«¤»¤Ã¤«¤¯¿°¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿Á°È±¤¬¤¢¤ëÆü¥Ð¥Ã¥µ¤ó¥Ð¥Ã¥µ¤ó¤Æ¹¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤ä¤À¤«¤é½ý¤ó¤À¤È¤³¤Ï¤¤¤Ã¤½¥«¥Ã¥È¡×¤ÈÈ±¤âÀÚ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¤«ËÄ¤é¤ó¤¸¤ã¤¦¤ÈÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é²¿Ãå¤Æ¤â¤¢¤é¡©»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ªåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¿§µ¤¤À¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£