ASAGI、赤い幻想の森をモチーフに“無限の解放”を描く「LEVEL INFINITY」MV
ASAGIが最新シングル「LEVEL INFINITY」のミュージックビデオを公開した。
本作は「無限の解放」をテーマに、赤い幻想の森をモチーフにした壮大な世界観が魅力の楽曲。荊の鞭と深紅の薔薇が織りなす神秘的なヴィジュアルとともに、ASAGIの魂を揺さぶる歌声と詩的なメッセージが融合した作品となっている。
ミュージックビデオは7月12日よりスタートした全国ワンマンツアー＜LEVEL INFINITY＞初日公演（渋谷REX）にて先行公開されたもの。深い森の中に佇む天蓋ベッドを舞台に、ASAGIの精神世界と幻想世界が表現され、独特の物語性とアート性を体現している。
参加アーティストにはLeda（G）、人時（黒夢/Ba）、HIROKI（D/Dr）らが名を連ね、荘厳かつ過激なサウンドを構築。また、カップリング曲「赤い森のロゼ」「HUNTING」には、HIRO（La’cryma Christi/G）、岡野ハジメ（Ba）、櫻澤泰徳（gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / THE MADCAP LAUGHS / ZIGZO/Dr）、ギル（Angelo/ex.Vidoll/G）、亜季（Sadie/AXESSORY/Ba）、MOTOKATSU（Dr）といった豪華ゲストが参加し、多彩な音楽性を彩った。
Single「LEVEL INFINITY」
2025年7月12日渋谷REXより会場先行販売、7月24日より店頭一般発売中
数量限定盤 TYPE-A（CD＋Blu-ray）/ TYPE-B（CD＋DVD）：\2,750（税込）
通常盤（CD）：\1,650（税込）
【お問い合わせ】
GOD CHILD RECORDS
公式サイト: http://www.god-child-records.com/asagi/
公式X: @ASAGI_SOLO
2025 夏 全国ワンマンツアー＜LEVEL INFINITY＞
・7/27(日) 札幌SPiCE
OPEN 17:30／START 18:00
・8/3(日) 名古屋ell.FITS ALL
OPEN 17:30／START 18:00
・8/9(土) 福岡DRUM SON
OPEN 17:30／START 18:00
・8/11(月・祝) OSAKA MUSE
OPEN 17:30／START 18:00
・8/16(土) HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
OPEN 17:30／START 18:00
・8/23(土) 新横浜NEW SIDE BEACH!!
OPEN 17:30／START 18:00
ーTour Finalー
・8/29(金) 渋谷 Spotify O-EAST（ASAGI BIRTHDAY）
OPEN 17:00 ／START 17:30
< Support Musicians >
G.HIRO（La’cryma Christi）
G.ギル（Angelo／ex.Vidoll）
Ba.亜季（Sadie／AXESSORY）
Dr.HIROKI（D）
※Tour Final 8/29(金) 渋谷 Spotify O-EAST公演のみゲスト有
Guest：Leda、Shinya、HIDE-ZOU
ASAGI アウトストア情報
7/26(土) 札幌 ZEUS SAPPPORO
内容：トーク & 2ショットチェキ撮影会
OPEN 18:30/START 19:00
先行物販 17:00〜18:00
出演：ASAGI 司会：HIROKI
※衣装着用
8/2(土) 名古屋 静かの海
内容：トーク & 2ショットチェキ撮影会
OPEN 19:00 START 19:30
先行物販 17:30〜18:30
出演：ASAGI 司会：HIROKI
※衣装着用
8/10(日) 福岡 ライヴハウス秘密
内容：トーク & 2ショットチェキ撮影会
OPEN 12:00/START 12:30
先行物販 10:30〜11:30
出演：ASAGI 司会：HIROKI
※私服着用
8/12(火) 大阪 心斎橋VARON
内容：トーク & 2ショットチェキ撮影会
OPEN 12:00/START 12:30
先行物販 10:30〜11:30
出演：ASAGI 司会：HIROKI
※私服着用
8/30(土) Studio Rosarium（ASAGI BIRTHDAY）
1部 内容：トーク & 2ショットチェキ撮影会
OPEN 13:00/START 13:30
先行物販 11:00〜12:30
2部 内容：トーク & サイン会
OPEN 18:00/START 18:30
先行物販 16:30〜17:30
出演：ASAGI 司会：HIROKI
※1部、2部共に衣装着用