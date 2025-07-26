¡Ö»à¤ó¤À¸å¤À¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¡×NY¡ÈÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¡ÉÆ¯¤Â³¤±¤ë92ºÐ¤ËÌ©Ãå¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¤âÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤ÄÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Únews23¡Û
¡ÈÆ¯¤Êý¤Î¥¤¥Þ¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡Öwork23¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡ÈÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¡É¤Ç50Ç¯°Ê¾å¡¢¤ª²Û»Ò¤òÇä¤ëÃËÀ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤Ï¿ÍÀ¸¡×¤È¸ì¤ë92ºÐ¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö»à¤ó¤À¸å¤À¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¡×92ºÐ¤Î¡ÈÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¡É
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²Æ±Á³¡¡NY¤Ç51Ç¯¤Î¡ÈÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¡É
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¡ÖRay's Candy store¡Ê¥ì¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥¹¥È¥¢¡×¤È¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇä¤ëÅ¹¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÈÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß92ºÐ¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍÌ¾¿Í¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö²¿¤Ë¤¹¤ë?¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡ÖÈà½÷¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡£»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î´é¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤À¤±¡£Èà½÷¤¬¡Ø¶á½ê¤ËÍè¤¿¤é¥ì¥¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥¹¥È¥¢¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯¡£Åö»þ¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î·³Ââ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡ÈÉÔË¡°ÜÌ±¡É¤Ç¤·¤¿¡£
Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ÎÆ»°ì¶Ú51Ç¯¡£º£¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½µ7ÆüÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
92ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ¹¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡½¡½?
Q.¤³¤Î»Å»ö¤Î²¿¤¬¹¥¤?
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö¿Í¤À¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¡£»ä¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×
·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²Æ±Á³¡£»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥ª¥ì¥ª¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥ª¥ì¥ª¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ª¡×¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ä¤±¡¢ÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¡£
Q.ÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥ª¥ì¥ª¡×¤òºî¤ë¥³¥Ä¤Ï?
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÌý¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£Ìý¤ÏËèÆü¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë½îÌ±Åª¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥ª¥ì¥ª¡£ºÇ¹â¡×
¡Ö¥ì¥¤¤Ï¿¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×Æ¯¤Â³¤±¤ë92ºÐ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡ÖRay's Candy store¡×¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢Ä«9»þ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Î4»þ¤Þ¤Ç¡£
Å¹¤Î2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÄ«9»þ¤ËÅ¹¤ò³«¤±¤¿¸å¡¢Ãë¿²µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö¡Ê¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡Ë»ä¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤·Å¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î»Å»ö¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤³¤ÎÅ¹¤Ç²á¤´¤¹¥ì¥¤¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤ªÃý¤ê¤Ê¥ì¥¤¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤È¤¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹
¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç±ç½õÊª»ñ¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¿ô½½¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¤Ä¤Î»ö·ï¤Ç31¿Í¤¬»àË´¡¢200¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¸Î¶¿¤Î¥¤¥é¥ó¤ò½é¤á¡¢ÃæÅì¤Îº®Íð¤¬Ï¢ÆüÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡ÖÀ¤³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤ß¤ó¤ÊÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡×
°ÜÌ±¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¡£¤Ä¤é¤¤½ÐÍè»ö¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯1·î¤Î´¨¤¤Ä«¡¢Ìë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ÇÆÍÁ³¡¢ÃË¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤ÇÅ¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Q.¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«?
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡ÖÏ«Æ¯¤ÏµÁÌ³¤À¡£¤ªÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òÇä¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¾ïÏ¢¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¤Ï¿¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×¤À¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤è¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¡£¥ì¥¤¤ÏÎÉ¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¾ïÏ¢µÒ
¡ÖËÍ¤¬Å¹¤ËÍè¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÅ¹¤Ë¤¤¤ë¡£Ä«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¾ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¥³¥í¥Ê¤ÇÅ¹¤¬ÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë¡Äµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¡É
¤¤¤Ä¤âÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ÇµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î¹âÆ¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤¬Ä¾·â¡£²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÇäÃÍ¤¬°Â¤¹¤®¤¿¡£²¿¤òÇä¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸Å¤¤¤ä¤êÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×
¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÏÃÍÃÊ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢ÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤«¤Í¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÊç¶â¤¬»¦Åþ¡£Ìó6Ëü8000¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç1000Ëü±ß°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢¤ªÅ¹¤ÏºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¡¦¾¦Çä¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤ª¶â¡¦¿©¤ÙÊª¡ÄÌÌÇò¤¤¤è¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÂ»Ò¤À¡£»à¤ó¤À¸å¤À¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡×
¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬ºî¤ë´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢º£Æü¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÃ¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÜÌ±¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î³¹¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡×
¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥ì¥¤¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£Âç¹¥Êª¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶áÂÀ¤êµ¤Ì£¤À¤«¤é¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤È¥ì¥¤¤µ¤ó¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ÜÌ±¤ò·É±ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÌ±¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î³¹¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ,
½»Âð,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
Áòº×,
Ë¬Ìä²ð¸î