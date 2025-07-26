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The MINI logo, the MINI wordmark and the MINI model designation are trademarks of BMW AG and are used under license