アシェット・コレクションズ・ジャパンより、『シティーハンター ミニクーパーをつくる』が2025年8月20日(水)に創刊。毎号付属のパーツを組み立てると、1/8スケール(全長38センチ)の大型モデル「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-I」と、本モデルオリジナルの「1/8スケール冴羽リョウフィギュア」をはじめ主要キャラクターのフィギュアが完成するシリーズだ。『シティーハンター』は『週刊少年ジャンプ』で1985〜1991年にかけて連載、2025年には連載開始から40周年を迎えいまなお大人気の、北条司によるハードボイルド・アクション&コメディ漫画。超一流の射撃の腕をもつ裏社会ナンバーワンのスイーパー(始末屋)だが、美女にはめっぽう弱い主人公・冴羽リョウ。そのパートナーで、美女にちょっかいを出すリョウへ鉄拳制裁をしつつも厚い信頼を寄せる槇村香。強い絆で結ばれたふたりが警察や法では解決できない難事件に挑んでいき……。

作中ではリョウがカスタムした「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-I」が、特徴的な機能を駆使して活躍する。このたびの『シティーハンター ミニクーパーをつくる』では、その劇中仕様のフォルムを1/8スケールで忠実に立体化している。貴重な実車「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-I」を徹底的にリサーチ、車内やエンジンルームなど、細部に至るまで見事に立体化。ボンネット、トランクリッド各所は実車と同様に可動する。エンジン音などサウンドギミックも搭載しているのも嬉しい仕様。ライト類はすべて電球色のLEDを採用しているので、モデルとなった「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-I」のクラシカルな雰囲気を存分に味わえる。ヘッドライト、リアブレーキランプ、ウインカー、ハザード、室内灯など灯火類はすべて、特製リモコンで点灯、消灯の操作が可能だ。キャンバストップやグローブボックス内蔵レーダーをはじめ『シティーハンター』の名シーンを想起させる至高のギミックが満載、ファンならば思わずニヤリとしてしまいそう。もちろんナンバープレートも!さらに、同スケールで獠のハイクオリティなフィギュアも提供。おなじみリョウの定番服で、右手にはパイソン。毎号付属する充実のマガジンではコミック『シティーハンター』を徹底解剖。原作漫画だけでなく、アニメや映画などの映像作品も解説する内容で、『シティーハンター』の世界を存分に楽しめるものとなっている。そして、定期購読をお申込みの方にはもれなく、「北条 司先生描き下ろしイラストボード」、「パーツボックス」、「1/8スケール槇村 香フィギュア」をプレゼント。香フィギュアは、リョウと対にして飾りたいところ。また、ワンランクアップの ”プレミアム定期購読” では、ここでしか手に入らない貴重なアイテムも用意されている。プレミアム定期購読とは、第4号以降、毎号300円(10%税込)を追加すると、「100t ハンマー」、「海坊主フィギュア用屋根」、「海坊主フィギュア」、「冴羽 リョウ車内用フィギュア」を25号ごとにお届けするもの。冴羽 リョウ車内用&海坊主のフィギュアと海坊主用の屋根を組み合わせることで、原作第201話『女心を知るものは… の巻』で、ふたりが香とマリィーを追いかけるシーンを完全再現できる。海坊主が助手席を無理やり外して乗り込むが、頭が屋根を突き破ってしまう……小さくなっている海坊主がカワイイヤツですね。100tハンマーは、定期購読特典の槇村 香フィギュアの手に持たせて、一緒にディスプレイが可能だ。ファンにはぜひ、ディスプレイの幅が広がるプレミアム定期購読がおススメです。※画像は監修中のものです。※冴羽リョウの「リョウ」は「けものへん+寮のうかんむりなし」が正しい表記。(C) 北条司/コアミックス 1985The MINI logo, the MINI wordmark and the MINI model designation are trademarks of BMW AG and are used under license