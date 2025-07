サンコーは、尿の飛び散りを抑えてトイレを清潔に保つ『後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」』を2025年7月25日に発売しました。実売価格は8480円(税込)。

『後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」』

記事のポイント 一部のトイレに搭載されている泡洗浄機能を後付けできる洗浄機。電源不要の充電式なので、コンセントの無いトイレにも設置できます。大容量タンクを備えているので、家族が多い家庭や店舗などでの利用にもオススメ。

本製品は、もこもこの泡クッションが尿の飛び散りを抑え、トイレを清潔に保つことができる後付けの泡洗浄機です。ボタンを押すだけで泡が自動生成され、便器内に泡クッションが広がり尿の飛び散りを防止します。

5.5Lの大容量タンクを搭載し、1日10回の使用でも約11日間は補充せずに使用可能です。工事不要、置くだけの簡単設置で、ノズルは薄型設計のため多くのトイレに対応。

洗浄モードは「eco(50ml/7.5秒)」と「通常(100ml/15秒)」の2種類から選択可能。泡は食器洗い用洗剤などの家庭用中性洗剤を水で薄めて使用するため経済的です。

さらに、アロマオイル噴出機能と3色LEDライト付きで、香りと照明による快適な空間演出も可能です。USB充電式で、ACアダプターやモバイルバッテリーからの充電にも対応しています。

サンコー 『後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」』 発売日:2025年7月25日 実売価格:8480円(税込)

The post 泡のチカラでトイレを清潔に保つ! 簡単設置の後付け洗浄機「あわらくBIG」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.