TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦çÐÍ±çýÊæ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£

Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤È¹âµ¤°µ¤È¤Î´Ö¤Ç¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¸å¤âÃÇÂ³Åª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÆÃ¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¾¯¤·Æî¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢²­Æì¤«¤é±âÈþ¡¦¶å½£ÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤­Â³¤­ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤ÆÂæÉ÷9¹æ¤Ï¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¾®³Þ¸¶¶á³¤¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¡¢Í½Êó±ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤­¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤½¤·¤ÆËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¤­¤ç¤¦¤â¹­¤¯À²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹­¤¯35¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£40¡î¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤â·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£