舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』 Rule the Stage(通称ヒプステ)初のファン感謝祭 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage《 Hypnosis Delight Fes.》が10月25日、26日の2日間、東京・Kanadevia Hall(旧 TOKYO DOME CITY HALL)にて開催される。

ヒプステは、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 の舞台化シリーズ。本イベントは、舞台シリーズ400公演を突破した記念として決定した。なお、本イベントは、「『 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage Official Mobile」 と 「 ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”」の会員のみ応募・来場が可能。キャスト・チケット情報などの詳細は、後日発表される。