ディズニーアニメーション映画『ベイマックス』のスペシャルなカフェ「『ベイマックス』OH MY CAFE」が、8月8日(金)〜9月21日(日)の期間に東京・渋谷、8月28日(木)〜9月28日(日)の期間に愛知・名古屋と大阪・梅田で開催される。■コンセプトは“Always with you”今回開催される「『ベイマックス』OH MY CAFE」は、1人1人の心に寄り添うケア・ロボットのベイマックスと一緒にリラックスタイムが楽しめる、“Always with you”をコンセプトにした期間限定のコラボカフェ。

本カフェでは、ベイマックスがヒロを助けるシーンを再現した「絆のハンバーグプレート」をはじめ、「サンドイッチプレートwithモチ」や、「冷製カラフルうどん」など、ベイマックスにフォーカスしたインパクト抜群でフォトジェニックなプレートメニューが展開される。また、力士姿のベイマックスをイメージした、クスッと笑える「<SUMO>ヨーグルトスムージー」といったドリンクメニューが登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。さらに、各種利用特典が用意されるほか、ドリンクとセットで購入できるスーベニアやカフェオリジナルグッズも販売。グッズには、作品の世界観が楽しめる「ステッカー」や「アクリルキーホルダー」、「巾着」、「エコバッグ」などがそろう。